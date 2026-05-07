Россиянам объяснили, можно ли за пропущенные часы сна в будни отоспаться в выходные

Врач Демьяновская: организму важен регулярный отдых и гигиена сна
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Главной причиной хронического недосыпа часто становится несовпадение естественной потребности организма во сне с привычным режимом дня. Об этом в интервью RT cообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Взрослому человеку нужно спать семь-восемь часов подряд. Если постоянно урезать это время ради дел или поздних развлечений, неизбежно накапливается усталость. За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные. Организму важен регулярный отдых и гигиена сна», — сказала специалист.

Чтобы нормализовать ночной сон, она рекомендует три ключевых шага. Во-первых, стараться просыпаться в одно и то же время, даже после бессонной ночи — это закрепляет правильный режим. Во-вторых, за пару часов до отбоя делать освещение приглушенным и теплым, а сразу после пробуждения полезно побыть при ярком свете (дневном или искусственном) хотя бы 15 минут. В-третьих, ввести вечерние ритуалы: тишина, прохлада в комнате и легкий ужин не позднее чем за три часа до сна.

Если при соблюдении вышеуказанных условий бессонница сохраняется дольше четырех недель, врач советует обратиться за медицинской помощью.

Детский реабилитолог Екатерина Паснова до этого предупреждала, что гаджеты являются главными врагами психики перед сном. Хотя бы за 40 минут до сна, по ее словам, стоит отложить в сторону смартфоны и планшеты.

