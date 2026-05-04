Назван главный враг психики перед сном

Гаджеты являются главными врагами психики перед сном. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила детский реабилитолог Екатерина Паснова.

«Это вредно не только для глаз, но и для психики. Хотя бы за 40 минут до сна нужно исключить все это», — посоветовала специалист.

Она также перечислила основные правила здорового сна. Оптимальное время для отбоя, по ее словам, — с 21:00 до 22:00, а продолжительность отдыха должна составлять минимум 8-9 часов. Кроме того, режим необходимо соблюдать изо дня в день, без выходных.

Недавно исследователи из Университета Дикина и Университета Квинсленда пришли к выводу, что использование гаджетов перед сном не всегда ухудшает сон у детей и подростков и в некоторых случаях может быть частью нормального вечернего ритуала.

Как отметил доктор Мэтью Бурк, влияние смартфонов и планшетов зависит от индивидуальных особенностей. У части детей устройства действительно ухудшают засыпание, в то время как другим помогают расслабиться, снизить стресс и легче перейти ко сну.

