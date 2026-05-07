В Саратове подростка нашли на улице без сознания

В Саратове найденного на улице подростка без сознания госпитализировали

Молодой человек из Саратова попал в больницу. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, школьника обнаружили на улице Шехурдина без сознания. Очевидцы вызвали медиков, которые госпитализировали подростка. Состояние несовершеннолетнего врачи оценили как тяжелое.

По какой причине это произошло, неизвестно. По данным ИА «Взгляд-инфо», юноше стало плохо.

Информацию о госпитализации подтвердили в минздраве региона. Там отметили, что специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого в Волгограде подросток потерял сознание в школе. Во время перемены юноша спускался по лестнице, но в какой-то момент решил проехаться на перилах.

В результате он упал в пролет между третьим и вторым этажами. По словам одного из очевидцев, школьник находился без сознания минут 40. Когда он пришел в себя, то отвечал на вопросы и понимал, где находится. Пострадавшего забрали в больницу.

Ранее в Калининградской области 15-летнего юношу нашли без сознания после того, как он поел сушеных мухоморов.