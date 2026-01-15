Размер шрифта
«Лежал в отключке 40 минут»: катавшийся на перилах школьник упал и потерял сознание

Катание по перилам закончилось для подростка из Волгограда потерей сознания
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде семиклассник скатился по перилам школы, упал в пролет и долго лежал без сознания. Об этом стало известно V1.RU.

Несчастный случай произошел сегодня, 15 января, в одной из школ в центре Волгограда. На третьей перемене подросток спускался по лестнице и решил прокатиться на перилах, но не удержался и рухнул в пролет между третьим и вторым этажом.

Рюкзак смягчил падение, однако пострадавший все равно потерял сознание. На место вызвали скорую, в ожидании ее приезда сотрудники школы оказали ребенку первую помощь.

«Сначала казалось, что ничего такого серьезного нет, может, небольшое сотрясение. А он в отключке минут 40 лежал, как мне показалось. Его все это время откачивали. <...> Потом в себя пришел, вроде разговаривал нормально, на вопросы отвечал. Понимал, кто он, где находится», — рассказал один из очевидцев.

По словам директора школы, медики быстро приехали и после осмотра забрали пострадавшего в больницу. Когда скорая приехала, он встал и пошел до нее самостоятельно, отмечает педагог.

«Ребенок находился без сознания, открывал глаза и опять отключался. Учителя были рядом, родители сразу приехали — плакали. Там все в шоке были. Один ученик после произошедшего прокатился там же — завуч орала на него на всю школу!» — заявил отец одного из школьников.

В комитете здравоохранения Волгоградской области инцидент пока не комментировали.

Ранее мужчина лишился способности ходить, ударившись о дно во время купания. 

