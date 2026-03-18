Российский подросток отравился мухоморами, которыми его угостил знакомый

Мария Девахина/РИА Новости

В Калининградской области 15‑летний подросток отравился сушеными мухоморами и потерял сознание. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел утром 14 марта в Советске. По словам мальчика, во время прогулки по лесу с приятелем тот угостил его грибами, и из любопытства он их попробовал. Выйдя из леса, подросток упал лицом вниз.

Лежащего без сознания юношу случайно заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Сначала его доставили в Советскую ЦРБ, а затем — в Детскую областную клиническую больницу.

При поступлении пациент был в оглушенном состоянии, но иногда проявлял агрессию. Врачи провели детоксикацию с помощью капельниц. Через два дня мальчика выписали домой. В УМВД по региону подтвердили факт происшествия и сообщили, что полиция начала проверку.

До этого дети отравились роллами в сети общепита «Ёбидоёби» в Москве. Через несколько часов после обеда у девочек сильно заболели животы и началась диарея. Симптомы отравления, как рассказала их мать, сохранялись несколько дней. Другие посетители ресторана пожаловались на антисанитарию, неприятный запах, долгое время готовки и задержки по доставке.

Ранее четверо детей отравились парами хлора в челябинском бассейне.

 
