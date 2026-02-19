«Попали под пресс»: в России призвали пересмотреть туристический налог

Туристический налог сегодня действует даже в таких регионах страны, где туризм почти не развивают – путешественники туда приезжают крайне редко, что делает норму избыточной. Отрасль находится под прессом налоговых сборов, поэтому эти нормы нуждаются в пересмотре, заявил НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников.

Он напомнил, что речь идет о региональном налоге, который вводится местными властями. Однако далеко не всегда он имеет прямое отношение к туристической отрасли, так как его ввели даже там, где туристов почти нет, заявил эксперт.

«Этот налог будет расти до 5% от стоимости услуги! Сейчас он 2%, но не менее 100 рублей с одной брони, но цены-то разные. Например, 100 рублей от 3000 — это уже не 2%. Мы находимся под прессом новых налогов», — заключил Колесников.

Напомним, туристический налог ввели с 1 января 2025 года в 55 регионах России. В частности, его начали взимать на Алтае и Камчатке, в Карелии, а также в менее популярных регионах страны, таких как Пензенская и Саратовская области. Сумма налога не превышает 1% от стоимости временного проживания. В некоторых российских субъектах туристический налог действует на всей территории, а в других — только в отдельных населенных пунктах. Подчеркивается, что эта мера направлена на поддержку развития туристической инфраструктуры в регионах.

Ранее сообщалось, что еще четыре российских города введут туристический налог с 2026 года.