В Перми отменили парад в честь Дня Победы

Губернатор Махонин заявил об отмене парада 9 мая в Перми
Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

В Перми отменили традиционный парад в честь Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков», – отметил глава региона.

7 мая Пермский край подвергся атаке со стороны украинских беспилотников. Несколько дронов были успешно сбиты, однако один из них достиг своей цели, попав на территорию одного из промышленных объектов. Также пострадал многоквартирный дом, жильцов которого пришлось эвакуировать.

По информации Telegram-канала Baza, на крыше здания произошел взрыв, в результате которого часть кирпичной кладки была разрушена, а на шести верхних этажах выбило стекла.

Ранее в Госдуме ответили на угрозу Украины атаковать Парад Победы в Москве.

 
