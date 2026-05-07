Байкер, сбивший фотографа Добромилову, хочет возместить ущерб ее семье

Shot: сбивший Добромилову байкер разрыдался в суде
31-летний байкер, которого считают виновником аварии с участием фотографа Ксении Добромиловой, предстал перед судом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчина пришел на заседание хромая и скрывая лицо от журналистов. Известно, что за последние шесть лет он якобы 21 раз нарушал правила дорожного движения.

На заседании суда фигурант расплакался. Он также заявил, что хотел бы возместить ущерб семье девушки.

Известно, что мужчина родился в Тверской области. Разъезжать на байке – это его хобби. Он работает, занимается погрузочно-разгрузочным оборудованием.

Инцидент произошел в момент, когда Добромилова вышла на проезжую часть. В этот момент ехавший по дороге байкер сбил пострадавшую и сам получил травмы.

На место вызвали медиков. Специалисты пытались реанимировать фотографа, но сделать это не удалось.

Девушка известна в мотокругах. Помимо этого, она снималась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война».

Ранее последние секунды жизни актрисы Добромиловой попали на видео.

 
