Последние секунды жизни актрисы Добромиловой попали на видео

В Москве на видео попало ДТП, в котором не выжила звезда клипа «Девочка-война»

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова не выжила в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве. Момент аварии опубликовал Telegram-канал Baza.

На размещенных в сети кадрах видно, как мотоцикл сбивает девушку, стояющую на проезжей части, после чего байкер начинает вращаться на дороге. После произошедшего очевидцы подбегают в актрисе, которая лежит без движений.

На место вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали множественные переломы, пытались реанимировать ее, но спасти не смогли. Водителя мотоцикла задержали, сообщает Telegram-канал SHOT. Он отказался от госпитализации.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.

Ранее человек подлетел в воздух от удара Toyota, и это попало на видео.