Появилось видео аварии с участием рэпера Navai в центре Москвы

Момент аварии, в которой пострадал автомобиль рэпера Navai попал на видео. Кадры опубликовал департамент транспорта Москвы.

На кадрах с места заметно, как черная машина на скорости обгоняет одного из участников движения, затем касается бордюра, раскручивается и врезается, предположительно, в светофор.

В ведомстве подтвердили, что водитель черного Ferrari передвигался без номеров.

«За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. По данным СМИ, в момент ДТП в салоне находился пассажир.

По словам самого репера, он двигался на скорости не больше 65 км/ч и не превышал намеренно. Причину произошедшего исполнитель видит в «плохих» колесах. Он также порадовался, что в аварии никто не получил серьезных травм.

За нарушение ПДД Navai может получить штраф или лишение прав на срок до трех месяцев.

