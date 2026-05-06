В Москве кипятком затопило проезжую часть

На востоке столицы движение транспорта затруднено из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Часть дороги затопило горячим кипятком на Федеративном проспекте, рядом расположена детская поликлиника. Предварительно, кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации. На кадрах — последствия коммунальной аварии», – говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», в настоящее время движение транспорта затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

