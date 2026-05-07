Руководству Popcorn Books смягчили меру пресечения

Замоскворецкий суд Москвы смягчил меру пресечения бывшим топ-менеджерам издательства Popcorn Books. Вместо домашнего ареста фигурантам назначили запрет определенных действий, следует из данных картотеки суда.

Речь идет про экс-директора Дмитрия Протопопова, экс-директора по продажам Павла Иванова (признан в РФ иностранным агентом) и менеджера склада Артема Вахляева, которых обвиняют в организации или участии в деятельности экстремистской организации.

Уточняется, что решение суда вступит в силу 13 мая.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение «Индивидуум». В 2023 году 51% акций «Индивидуум принт» (и/или «Индивидуум») было продано издательству «Эксмо». В минувшем году Popcorn Books прекратило работу. Причина не уточнялась. Известно, что издательство обвиняли в ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)

21 апреля Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и ряд сотрудников издательства задержали для проведения следственных мероприятий по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. Позже задержанные были доставлены в СК для допроса в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в мае прошлого года по факту распространения книг издательства Popcorn Books.

Ранее бывший директор Popcorn Books пошел на сделку со следствием.