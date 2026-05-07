Юрист объяснила, в каких случаях могут брать деньги за примерку свадебных платьев

Взимать отдельную плату за примерку свадебных платьев допустимо, если будут предоставлены реальные дополнительные услуги. Об этом Life.ru сообщила юрист Людмила Айвар.

По словам специалиста, брать плату за примерку свадебных платьев можно, если есть индивидуальная запись со стилистом, забронирован отдельный зал, будет организована фотосессия и в других подобных случаях. При этом клиент должен получить всю информацию о точной стоимости и условиях, а также дать свое добровольное согласие. Кроме того, сотрудник магазина также имеет право потребовать оплатить испорченый во время примерки товар.

При этом юрист напомнила, что примерка является неотъемлемой частью процесса ознакомления с товаром, а не самостоятельной услугой.

«Требовать за нее деньги незаконно. Салоны объясняют такую практику высокими затратами, риском порчи дорогих платьев и большим количеством «туристов», которые ничего не покупают», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что взимание отдельной платы только за примерку противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров.

