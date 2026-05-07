Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Юрист объяснила, в каких случаях могут брать деньги за примерку свадебных платьев

Юрист Айвар: примерка свадебных платьев не считается самостоятельной услугой
Shutterstock

Взимать отдельную плату за примерку свадебных платьев допустимо, если будут предоставлены реальные дополнительные услуги. Об этом Life.ru сообщила юрист Людмила Айвар.

По словам специалиста, брать плату за примерку свадебных платьев можно, если есть индивидуальная запись со стилистом, забронирован отдельный зал, будет организована фотосессия и в других подобных случаях. При этом клиент должен получить всю информацию о точной стоимости и условиях, а также дать свое добровольное согласие. Кроме того, сотрудник магазина также имеет право потребовать оплатить испорченый во время примерки товар.

При этом юрист напомнила, что примерка является неотъемлемой частью процесса ознакомления с товаром, а не самостоятельной услугой.

«Требовать за нее деньги незаконно. Салоны объясняют такую практику высокими затратами, риском порчи дорогих платьев и большим количеством «туристов», которые ничего не покупают», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что взимание отдельной платы только за примерку противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров.

Преподаватель психологии, медицинский психолог Екатерина Крикунова до этого говорила, что перед тем, как зарегистрировать брак, партнерам нужно обсудить нюансы совместного быта, финансовые вопросы, планы на рождение детей и отношения с родственниками. По словам специалиста, разные взгляды на эти темы в будущем могут стать причиной недопониманий и конфликтов.

Ранее стилист рассказала, можно ли надеть свадебное платье с кроссовками.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!