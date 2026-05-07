Пострадавшая в Ростовской области школьница могла сама взорвать гранату на уроке

Mash: школьница могла сама взорвать гранату на уроке в Ростовской области

В Ростовской области школьница, пострадавшая во время взрыва страйкбольной гранаты на уроке, могла взорвать ее сама. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Предположительно, она сама пронесла страйкбольную гранату на урок истории и взорвала ее. Как школьница смогла пронести в учебное учреждение опасный предмет в данный момент устанавливается.

Инцидент произошел 7 мая в общеобразовательной школе №8 в городе Миллерово. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. Она получила ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в руках у российского школьника взорвалась граната, которую он нашел во время прогулки.