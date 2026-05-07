Школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

В Ростовской области девушка 2008 года рождения пострадала при взрыве, предварительно, страйкбольной гранаты в школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 мая в общеобразовательной школе №8 в городе Миллерово. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату.

В Telegram-канале Baza уточнили, что в результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. Она получила ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Крыму мальчик получил травму руки из-за взрыва гранаты, которую он нашел во время прогулки. Мальчик вместе с приятелем собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, и сунул его в карман. Выйдя на улицу, ребенок взял в руки гранату и потянул за кольцо, думая, что она не сработает. Спустя две секунды прогремел взрыв — боеприпас взорвался прямо в руках у мальчика. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее тысячерублевая купюра взорвалась рядом с ребенком в Москве.