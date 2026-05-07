Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

МВД: ученица пострадала при взрыве страйкбольной гранаты в ростовской школе
Александр Кряжев/РИА Новости

В Ростовской области девушка 2008 года рождения пострадала при взрыве, предварительно, страйкбольной гранаты в школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 мая в общеобразовательной школе №8 в городе Миллерово. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату.

В Telegram-канале Baza уточнили, что в результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. Она получила ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Крыму мальчик получил травму руки из-за взрыва гранаты, которую он нашел во время прогулки. Мальчик вместе с приятелем собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, и сунул его в карман. Выйдя на улицу, ребенок взял в руки гранату и потянул за кольцо, думая, что она не сработает. Спустя две секунды прогремел взрыв — боеприпас взорвался прямо в руках у мальчика. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее тысячерублевая купюра взорвалась рядом с ребенком в Москве.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!