В России соцсети призвали взять на себя функции медиапатрулей

Специалист Силивончик: соцсети должны сами удалять деструктивный контент
Контролировать размещение контента в первую очередь должны сами площадки – соцсети и видеохостинги. Эффективность работы медиапатрулей и кибердружин только предстоит оценить, а пока удалять деструктивный контент должны владельцы ресурсов, заявил НСН вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

Он пояснил, что есть определенные правила пользования соцсетями, при нарушении которых ресурс должен сам закрывать доступ.

«Никто не проконтролирует контент лучше, чем сама площадка, — подчеркнул эксперт. — Может быть премодерация со стороны соцсетей. Когда человек пытается разместить деструктивный контент, социальная сеть его предупреждает, при необходимости доступ закрывается».

Так, например, в части публикации политического контента должна быть определенная «воспитательная часть», нужно применять принципы отбора, считает специалист. Что касается инициативы по созданию кибердружин и медиапатрулей, то важно будет позднее оценить КПД от ее реализации, заключил Силивончик.

До этого кабмин разрешил использовать кибердружины для защиты детей. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года. Он предполагает 41 мероприятие: от создания и активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы.

Ранее студентам и школьникам пообещали «плюшки» за работу в медиапатруле и кибердружине.

 
