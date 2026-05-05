Студентам и школьникам пообещали «плюшки» за работу в медапатруле и кибердружине

В России необходимо создание кибердружин и медиапатрулей, которые будут не только контролировать распространение запрещенного контента, но и защищать граждан от мошенников. Школьникам и студентам, которые войдут в состав таких организаций на волонтерских началах, нужно предложить различные бонусы вплоть до дополнительных баллов к ЕГЭ и бесплатных путевок на отдых, заявил НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в России до 2030 года планируется создать кибердружины и медиапатрули из числа учащихся школ и вузов. Свинцов пояснил, что медиапатруль будет заниматься вопросами запрещенного контента, буллингом и оскорблениями в интернете, а кибердружина – мошенничеством, фейковыми сайтами, обзвонами и рассылкой вредоносного ПО.

Так как в организации планируется включать волонтеров, то нужно отдельно подумать над вопросом награды активистов, отметил депутат.

«Если это школьники, то нужно начислять дополнительные баллы к ЕГЭ. Если это студенты, то это бесплатное общежитие, бесплатное питание в столовой, возможности для летнего отдыха, путевки, может быть, дополнительные возможности для пересдачи экзаменов», – привел пример Свинцов, добавив, что только в этом случае люди будут тратить время на такую работу.

Что касается реакции на выявленные организациями нарушения, то полномочиями по обработке жалоб и блокировке контента по-прежнему будет обладать Роскомнадзор, добавил парламентарий. По его словам, в течение суток после выявления запрещённый контент будет блокироваться.

«Здесь проблем не возникнет», – подчеркнул Свинцов.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что народные кибердружины России сегодня насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов из числа айтишников, программистов, которые отстаивают интересы страны на цифровом поле боя. Путин добавил, что в настоящее время участники кибердружин выявляют вредоносный контент, пресекают провокации и выявляют ложь. По словам российского лидера, их работа является важнейшим направлением.

Роскомнадзор ранее изменил подход к блокировке запрещенного контента.