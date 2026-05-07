«Прадедушка такого зрелища боялся»: жителей Волгограда напугал пролет кукурузников

«Подъем»: в небе над Волгоградом заметили три кукурузника

Жителей Волгограда напугал пролет трех кукурузников над городом. Очевидцы рассказали, что звуки моторов были слышны даже за закрытыми окнами, пишет издание «Подъем».

«Прадедушка у меня такого зрелища боялся», — отметил один из местных жителей, комментируя пролет кукурузников.

«У нас все со стульев подпрыгнули», — рассказал другой.

В администрации Волгоградской области пояснили изданию, что это была репетиция парада Победы. По словам местных властей, три самолета малой авиации (кукурузники), которых могли видеть в небе жители, принадлежат государственной спортивной школе имени А.М. Числова «Юный Ястреб».

Накануне в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы. Очевидцам удалось снять на видео захватывающее дух зрелище. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», истребители можно было наблюдать в небе на юге столицы, а также в центре города. На кадрах видно шесть летящих в ряд самолетов.

