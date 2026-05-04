В руках у российского школьника взорвалась граната, которую он нашел во время прогулки

В Крыму у школьника в руках взорвалась граната, которую он нашел во время прогулки

В Крыму мальчик получил травму руки из-за взрыва гранаты, которую он нашел во время прогулки. Об этом со ссылкой на региональный Минобраз сообщает «Крымское информационное агенство».

Инцидент произошел 3 мая в селе Пруды Советского района. Мальчик гулял с приятелем и собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, и сунул его в карман.

Выйдя на улицу, ребенок извлек устройство. Он выдернул предохранительное кольцо, полагая, что оно не сработает. Спустя две секунды прогремел взрыв — боеприпас взорвался прямо в руках у мальчика. Пострадавший получил травму руки. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

После ЧП во всех учебных заведениях региона ужесточат меры безопасности, с детьми проведут разъяснительные беседы.

