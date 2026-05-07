В Госдуме дали совет айтишникам по переезду в другую страну

Каждый вправе сам выбрать остаться ему в стране или переехать за границу, однако российским IT-специалистам нужно учесть, что они вряд ли смогут устроиться за рубежом. Спроса на таких работников за границей нет, заявил НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Так он прокомментировал сообщения о том, что российские разработчики игр и IT-специалисты начали предпочитать релокацию вместо адаптации к блокировкам и ограничениям. Депутат отметил, что это нормальный процесс, и посоветовал не затягивать с отъездом тем, кто не хочет оставаться в России.

«Если человеку некомфортно жить, работать и развиваться в нашей стране, то это его решение. Пусть уезжают, — заявил он. — Возможно, они найдут себя где-то за рубежом, но сомневаюсь. Они там никому не нужны».

Комментируя меры, принимаемые для наведения порядка в сфере видеоигр, Ющенко отметил, что государство обязано контролировать это направление, чтобы игры «не превращались в наркотик» для молодежи. Они не должны ориентироваться на воспитание в детях и подростках культа потребления и насилия, подчеркнул парламентарий. А вот блокировки и создание «белых списков» — это уже другая важная история, заключил он.

До этого IT-эксперт, основатель IT-компании Tiqum и HR-агентства It_Smiles Юрий Гизатуллин рассказал «Газете.Ru», что, хотя российский рынок труда прагматично относится к вернувшимся релокантам, в целом условия работы для них за последние два года заметно усложнились. Он сослался на данные SuperJob, согласно которым доля компаний, готовых работать с релокантами, уже сократилась вдвое — с 9% до 4%. Так, например, в госсекторе и системообразующих отраслях усилился запрос на лояльность и благонадежность, и сам факт длительного пребывания за рубежом может усложнить прохождение отбора.

