Релокантам стало сложнее найти работу в России

Российский рынок труда прагматично относится к вернувшимся релокантам — все зависит от конкретной задачи бизнеса. Если специалист действительно нужен и закрывает важную функцию, то его найм не станет проблемой. Но в целом условия работы для релокантов за последние два года заметно усложнились, рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт, основатель IT-компании Tiqum и HR-агентства It_Smiles Юрий Гизатуллин.

Он сослался на данные SuperJob, согласно которым доля компаний, готовых работать с релокантами, уже сократилась вдвое — с 9% до 4%.

«Одновременно возросла и конкуренция: если год назад на одну вакансию приходилось в среднем 5,1 резюме, то сейчас уже 9,6. В результате специалисты, возвращающиеся в Россию, попадают в гораздо более жесткую среду, чем ту, которую они покидали. Сильнее всего это ощущается сразу в нескольких сегментах. Во-первых, в госсекторе и системообразующих отраслях. Там усилился запрос на лояльность и благонадежность, и сам факт длительного пребывания за рубежом может усложнить прохождение отбора. Во-вторых, в IT-секторе. Это рынок с самой высокой долей релокантов, но и с самой высокой конкуренцией», — отметил Гизатуллин.

В-третьих, конкуренция растет в административных и управленческих позициях — здесь фиксируется общее сокращение вакансий, и даже без фактора релокации найти работу непросто, добавил эксперт.

Гизатуллин пояснил, что многие компании, ориентированные на внутренний рынок, оценивают прежде всего конкретные результаты, а не географию опыта. Поэтому кандидатам важно делать акцент на реализованных кейсах, а не на факте работы за границей, и быть готовыми спокойно объяснить причины возвращения — без лишних интерпретаций, предупредил эксперт. Он сказал, что зарплатные ожидания релокантов должны соответствовать текущей рыночной ситуации, хотя в IT отдельные специалисты по-прежнему могут претендовать на более высокий уровень дохода. Кроме того, работодатели все чаще обращают внимание на налоговый статус кандидата, поскольку он напрямую влияет на администрирование НДФЛ, уточнил Гизатуллин.

«Часть специалистов успешно возвращается, часть продолжает работать на российские компании из-за рубежа — и обе модели остаются рабочими. При этом изменения в налоговом регулировании выглядят логично: если человек является гражданином России и работает на российский бизнес, он должен платить налоги в полном объеме независимо от страны проживания. Можно жить где угодно — в том же Монако, — но если ты работаешь на российскую компанию, налоги должны уплачиваться так же, как если бы ты находился в России. Это понятная и прозрачная логика», — заключил Гизатуллин.

В ближайшие два-три года релокантам будет еще сложнее найти работу, считает Гизатуллин.

