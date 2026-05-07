Подросток упал с перил в озеро в Волгоградской области и не выжил

В Волгоградской области подросток не выжил, упав с перил в озеро

В Волгоградской области 15-летний подросток упал с перил в озеро и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 мая на озере Круглом в районе СНТ «Дружба» — компания школьников отдыхала на берегу водоема. В какой-то момент мальчик упал с перил мостика в воду и ушел под воду.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе поисково-спасательных работ школьника подняли со дна водолазы, он не выжил.

Назначена процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

