Ребенок провалился под лед в Коми, высматривая под водой выдру

В Коми ребенок провалился под лед, высматривая под водой выдру

В Коми 14-летний школьник высматривал выдру под водой и провалился под лед. Об этом сообщает komiinform.ru.

Инцидент произошел в конце апреля в городе Инте — школьник с приятелем высматривали выдру под водой. Однако в какой-то момент весенний лед треснул, и мальчик ушел под воду. В этот момент мимо с собакой прогуливался мужчина, который без раздумий кинулся в реку.

Школьник к тому моменту уже скрылся подо льдом. Мужчине не сразу удалось найти мальчика в темной воде. Когда спасатель все же нашел его, ребенок не сумел ухватиться за поводок, и мужчина выдернул школьника за руку и вытащил на берег. Там он оперативно очистил его дыхательные пути от воды.

Мужчина довел промокшего, замерзшего и испуганного мальчика до дома. Позже руководитель городской администрации Григорий Николаев поблагодарил спасителя и напомнил родителям об опасности весеннего льда.

Ранее в Новосибирске 68-летний пенсионер провалился под лед и выжил.