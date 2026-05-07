Психолог назвала неожиданный способ избавиться от стресса

Психолог Зуева: избавиться от стресса можно с помощью раскрашивания
Раскрашивание — это не просто способ вернуться в детство, а мощный инструмент нейрорегуляции. Когда человек берет карандаш и начинает заполнять пространство цветом, в его мозге происходит удивительная трансформация: фокус внимания сужается до контуров орнамента, навязчивые тревожные мысли отступают на задний план. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Состояние, по ее словам, становится похожим на глубокую медитацию: ритмичные монотонные движения руки синхронизируют работу полушарий и физиологически замедляют сердечный ритм.

«Миндалевидное тело, отвечающее за генерацию страха и стресса, наконец-то снижает свою активность и получает сигнал безопасности. В мире, где мы ежедневно сталкиваемся с тотальной непредсказуемостью, раскраска дает терапевтическое чувство полного контроля», — сказала специалист.

Завершение даже небольшого фрагмента узора вызывает мягкий выброс дофамина — гормона достижения, добавила она.

Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Нигар Алигаева до этого говорила, что отдых в виде выхода из привычной рутины поможет улучшить работу сердца и снизить стресс.

