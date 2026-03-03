Размер шрифта
Врачи рассказали о диете, которая поможет справиться со стрессом и депрессией

Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Правильно подобранная диета поможет улучшить самочувствие и побороть депрессию, тревогу и стресс. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они советуют добавлять в рацион больше растительных продуктов, которые поддержат баланс необходимых микроэлементов. Предпочтение лучше отдавать еде без добавок, консервантов и искусственных ароматизаторов, поскольку она может негативно повлиять на психическое здоровье. Полезные жиры, которые можно получить из авокадо, орехов и семян поддержат уровень витаминов, необходимых для хорошего самочувствия, а также защитят от различных неврологических заболеваний.

Врачи добавили, что причиной депрессии может выступать дефицит витамина D.

«Солнечный свет способствует его синтезу, и поэтому жители северных регионов часто испытывают его недостаток. Чтобы избежать этого, стоит либо больше времени проводить на улице, либо рассмотреть возможность приема витамина D в капсулах», — отметили в сообщении.

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова до этого говорила, что жизнь в больших городах сопровождается постоянным шумом, стрессом и другой нагрузкой на организм. Минимизировать влияние мегаполиса помогут поддержание правильного микроклимата в доме, корректировка питания и тишина на маршруте.

Ранее ученые нашли способ ускорить лечение депрессии без лекарств.

 
