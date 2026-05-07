Врач напомнила об опасности нахождения в салоне припаркованного автомобиля в жару

В жаркую погоду салон автомобиля быстро превращается в теплицу. Даже при открытых окнах, если машина стоит на солнце, температура внутри за 15–20 минут может подняться до 50–60°C. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-кардиолог флагманского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова.

«В закрытой машине на солнце — через 10–15 минут у взрослого могут появиться симптомы теплового удара. У ребенка или пожилого человека — даже быстрее», — отметила специалист.

При легкой степени перегрева, по ее словам, возникают слабость, вялость, сухость во рту, сильная жажда, головокружение, тошнота и учащенное сердцебиение. Тепловой удар же проявляется более серьезно: спутанность сознания или его потеря, судороги, очень частый либо нитевидный пульс. Дыхание становится частым и поверхностным, кожа — горячей и сухой, поскольку потоотделение прекращается.

Никогда нельзя оставлять детей и животных в машине в жару — это смертельно опасно, подчеркнула она.

Как сообщил до этого врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков, тепловой удар может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах, изменению состава крови и нарушению ее свертываемости. Чтобы помочь организму, он посоветовал исключить физическую активность, уйти в тень и пить больше воды.

