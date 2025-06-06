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Профессор предупредила о риске получить тепловой удар в жару из-за кондиционера

Профессор Ткачева: кондиционер может ухудшить работу иммунной системы
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Shutterstock/M-Production

Кондиционер может усилить чувствительность организма к жаре, если долго находиться рядом с ним. Об этом kp.ru рассказала профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева.

«При выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур», — добавила эксперт.

По ее словам, такие последствия наиболее опасны для пожилых людей, у которых есть сердечно-сосудистые болезни и нарушения терморегуляции. В этом случае резкий перепад температур грозит повышением давления и проблемами с сосудами. Кроме того, холодный воздух может ухудшить работу иммунной системы.

Чтобы избежать этого, Ткачева порекомендовала включать кондиционер так, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала пяти-семи градусов.

Микробиолог и научный сотрудник Университета Майами Николас Мани до этого говорил, что кондиционер может стать главным источником распространения плесени в доме.

Ранее сообщалось, что в России взлетели продажи кондиционеров.

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