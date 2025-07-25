Врач рассказал, как распознать тепловой удар

Головокружение, тошнота, рвота могут быть симптомами теплового удара, когда организм уже не может охлаждаться естественным путeм. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков.

По его словам, такой перегрев организма может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах, изменить состав крови и нарушить ее свертываемость. Чтобы помочь организму, он посоветовал исключить физическую активность, уйти в тень и пить больше воды.

«В принципе нужно остудиться, привести свой организм к той точке термолабильности, при которой ферментным системам будет комфортно работать», — заключил Звонков.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что первыми признаками теплового удара являются слабость и головокружение. Человек, по ее словам, может даже упасть в обморок и получить травму, поэтому, почувствовав недомогание, стоит присесть, попить воды, побрызгать на лицо, протереть влажной салфеткой открытые участки тела. По ее словам, это поможет снизить температуру.

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