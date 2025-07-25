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Врач рассказал, как распознать тепловой удар

Врач Звонков: тошнота может быть симптомом теплового удара
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Головокружение, тошнота, рвота могут быть симптомами теплового удара, когда организм уже не может охлаждаться естественным путeм. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков.

По его словам, такой перегрев организма может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах, изменить состав крови и нарушить ее свертываемость. Чтобы помочь организму, он посоветовал исключить физическую активность, уйти в тень и пить больше воды.

«В принципе нужно остудиться, привести свой организм к той точке термолабильности, при которой ферментным системам будет комфортно работать», — заключил Звонков.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что первыми признаками теплового удара являются слабость и головокружение. Человек, по ее словам, может даже упасть в обморок и получить травму, поэтому, почувствовав недомогание, стоит присесть, попить воды, побрызгать на лицо, протереть влажной салфеткой открытые участки тела. По ее словам, это поможет снизить температуру.

Ранее ветеринары назвали признаки теплового удара у собак.

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