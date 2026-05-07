Врач предупредила о вреде пакетированного чая

Пакетированный чай сам по себе не представляет опасности для организма, но его качество и состав могут оказать влияние на здоровье. Об этом газете «Известия» сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По словам специалиста, в большинстве случаев в пакетиках продается чай более низкого сорта.

«В данном случае производители используют мелко измельченный лист чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. И, соответственно, вкусовые качества такой продукции несколько хуже. Поэтому, если вы любитель чая, то рекомендуется покупать чай в упаковке», — объяснила она.

Врач отметила, что главные потенциальные риски связаны с составом продукции. Если в составе пакетированного чая есть ароматизаторы, вкусовые добавки или красители, его употребление может отразиться на самочувствии, особенно людей с аллергией.

Эндокринолог добавила, что для усиления цвета чай могут добавляться красители. Это может указывать на низкое качество сырья, а также негативно отражаться на состоянии желудочно-кишечного тракта и провоцировать аллергические реакции. На наличие таких добавок указывает то, что чай быстро окрашивает воду или оставляет темный налет на посуде.

Врач-диетолог, терапевт КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Галина Емельянова до этого говорила, что норма потребления чая зависит от количества содержащегося в нем кофеина. Для взрослого здорового человека безопасная доза составляет 400 мг кофеина в день.

Ранее были названы сорта чая с высоким содержанием токсичных соединений фтора.

 
