Россиянам рассказали, сколько чашек чая допустимо выпивать в день

Норма потребления чая зависит от количества содержащегося в нем кофеина. Для взрослого здорового человека безопасная доза — 400 мг кофеина в день. Об этом в интервью RT сообщила врач-диетолог, терапевт КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Галина Емельянова.

«Так, оптимальными для здоровья считаются две-три чашки чая в день. Исследования показали, что именно такое количество связано со снижением риска смертности и развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала специалист.

Беременным и кормящим женщинам она посоветовала ограничить потребление кофеина до 200–300 мг в день, а людям с дефицитом железа вкушать чай между приемами пищи, поскольку танины, содержащиеся в напитке, ухудшают всасывание этого ценного микроэлемента.

Врач-терапевт Максим Лавров до этого отмечал, что многие люди стараются не пить пакетированный чай, опасаясь онкологических заболеваний, которые может вызвать микропластик, выделяемый в напиток из синтетической пирамидки при заваривании. Однако, по его словам, доказательств этому на данный момент нет, хотя накопление пластика в тканях точно не полезно для организма.

