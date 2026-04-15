Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россиянам рассказали, сколько чашек чая допустимо выпивать в день

Врач Емельянова: в день можно выпивать две-три чашки чая
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Норма потребления чая зависит от количества содержащегося в нем кофеина. Для взрослого здорового человека безопасная доза — 400 мг кофеина в день. Об этом в интервью RT сообщила врач-диетолог, терапевт КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Галина Емельянова.

«Так, оптимальными для здоровья считаются две-три чашки чая в день. Исследования показали, что именно такое количество связано со снижением риска смертности и развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала специалист.

Беременным и кормящим женщинам она посоветовала ограничить потребление кофеина до 200–300 мг в день, а людям с дефицитом железа вкушать чай между приемами пищи, поскольку танины, содержащиеся в напитке, ухудшают всасывание этого ценного микроэлемента.

Врач-терапевт Максим Лавров до этого отмечал, что многие люди стараются не пить пакетированный чай, опасаясь онкологических заболеваний, которые может вызвать микропластик, выделяемый в напиток из синтетической пирамидки при заваривании. Однако, по его словам, доказательств этому на данный момент нет, хотя накопление пластика в тканях точно не полезно для организма.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
