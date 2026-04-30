Названы сорта чая с высоким содержанием токсичных соединений фтора

Newby Teas: смесовой черный чай часто содержит избыток соединений фтора
Популярные сорта черного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», часто содержат повышенные уровни фторидов, которые при регулярном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на организм. К таким выводам пришли ученые международной лаборатории Eurofins Analytical Services. О результатах «Газете.Ru» сообщили в компании Newby Teas, которая участвовала в исследовании.

Фториды — это соединения фтора, которые в небольших количествах необходимы организму, например, для укрепления зубной эмали. Однако при избыточном поступлении они могут оказывать токсическое действие. Длительное превышение нормы связано с риском развития флюороза — состояния, при котором страдают зубы и костная ткань, а также возникают нарушения работы щитовидной железы и обмена веществ.

По словам экспертов Newby Teas, источником фторидов в чае является само растение Camellia sinensis, которое активно накапливает этот элемент из почвы и воды. Особенно высокие концентрации накапливаются в старых, низкорастущих листьях, поэтому недорогие сорта чая, изготовленные из более грубого сырья, как правило, содержат больше фторидов.

В рамках исследования было проанализировано 87 образцов черного и зеленого чая из Европы, Азии и США. Максимальный уровень содержания фторидов достигал 4,6 мг/л. Этот показатель полностью восполняет или превышает нормы суточного потребления фтора (три-четыре мг для взрослых), установленные Всемирной организацией здравоохранения.

Наиболее высокие показатели были выявлены в популярных смешанных видах черного чая — «Английский завтрак» и «Эрл Грей», где у отдельных производителей значения доходили до 4,2-4,6 мг/л.

По словам исследователей, средний уровень по выборке составил 1,77 мг/л, что говорит о некотором улучшении качества сырья в целом. Тем не менее около 10% протестированных образцов по-прежнему превышают рекомендуемые показатели.

