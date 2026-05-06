Жителей трех городов РФ обвинили в оправдании атак украинских БПЛА

ФСБ: в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны россияне за оправдание атак ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Кингисеппе, Чите и Томске подозреваемых в оправдании в соцсетях атак беспилотников, совершенных ВСУ на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Фигуранты, как утверждается, также призывали к осуществлению терактов и диверсий на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Как уточняет спецслужба, один из задержанных уже признался, что выкладывал в Telegram комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций.

По совокупности совершенных преступлений предполагаемым пособникам украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в ФСБ рассказали, что в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны пятеро агентов спецслужб Украины, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих — участниках СВО.

Ранее петербуржца осудили на 10 лет за попытку госизмены.