Россиянина приговорили к 18 годам за госизмену

Суд приговорил жителя Керчи к 18 годам колонии за госизмену в пользу Украины

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Керчи к 18 годам лишения свободы по обвинению в совершении им государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Согласно информации суда, мужчина, «будучи противником проведения специальной военной операции», летом 2023 года снял на видео передвижение патрульного корабля. Отснятый материал он отправил своему знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины.

О преступлении россиянина узнали сотрудники УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В прокуратуре сообщили, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. После того, как осужденный выйдет на свободу, он не сможет свободно передвигаться 1 год 6 месяцев. Также его обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Новосибирский областной суд приговорил физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы за госизмену. По информации СМИ, основанием для преследования ученых стала их работа по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале.

Ранее в Ярославской области двоих молодых людей осудили на 13 лет за государственную измену.