Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

«Мощный антиоксидант»: стало известно о пользе кофе для здоровья

Врач Рождественская: кофе помогает в профилактике сахарного диабета
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Натуральный кофе может работать как мощный антиоксидант, помогать в профилактике сахарного диабета и повышать выносливость перед физической нагрузкой, если пить его в умеренных количествах. Об этом Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

По ее словам, этот напиток напрасно считают вредным, поскольку его употребление не нанесет вреда в случае, если не злоупотреблять им.

«Кофе — очень полезный напиток, если мы говорим о натуральном кофе. Его можно считать мощным антиоксидантом. Миф о том, что кофе вреден и кофеин участвует в процессах старения, — это неправда. Есть исследования, которые говорят о пользе кофеина в профилактике диабета, а также о его антиоксидантных свойствах», — отметила Рождественская.

Врач добавила, что употребление кофе может принести дополнительную пользу, если ритуал доставляет удовольствие и становится частью приятной коммуникации. При этом от него стоит отказаться тем, у кого после кофе учащается пульс или появляется тахикардия.

Ученые из Университета Корка до этого выяснили, что регулярное употребление кофе — как с кофеином, так и без него — может улучшать психоэмоциональное состояние, влияя на состав кишечной микробиоты. В эксперименте приняли участие 62 добровольца, половина из которых регулярно пила кофе (по три-пять чашек в день).

Ранее была названа популярная ежедневная привычка, разрушающая кости пожилых женщин.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!