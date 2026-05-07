«Мощный антиоксидант»: стало известно о пользе кофе для здоровья

Натуральный кофе может работать как мощный антиоксидант, помогать в профилактике сахарного диабета и повышать выносливость перед физической нагрузкой, если пить его в умеренных количествах. Об этом Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

По ее словам, этот напиток напрасно считают вредным, поскольку его употребление не нанесет вреда в случае, если не злоупотреблять им.

«Кофе — очень полезный напиток, если мы говорим о натуральном кофе. Его можно считать мощным антиоксидантом. Миф о том, что кофе вреден и кофеин участвует в процессах старения, — это неправда. Есть исследования, которые говорят о пользе кофеина в профилактике диабета, а также о его антиоксидантных свойствах», — отметила Рождественская.

Врач добавила, что употребление кофе может принести дополнительную пользу, если ритуал доставляет удовольствие и становится частью приятной коммуникации. При этом от него стоит отказаться тем, у кого после кофе учащается пульс или появляется тахикардия.

Ученые из Университета Корка до этого выяснили, что регулярное употребление кофе — как с кофеином, так и без него — может улучшать психоэмоциональное состояние, влияя на состав кишечной микробиоты. В эксперименте приняли участие 62 добровольца, половина из которых регулярно пила кофе (по три-пять чашек в день).

Ранее была названа популярная ежедневная привычка, разрушающая кости пожилых женщин.