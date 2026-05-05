Раскрыт механизм, с помощью которого кофе улучшает настроение

Science Daily: кофе улучшает настроение, меняя микробиом кишечника
Регулярное употребление кофе — как с кофеином, так и без него — может улучшать психоэмоциональное состояние, влияя на состав кишечной микробиоты. К такому выводу пришли ученые из Университета Корка. О результатах исследования сообщает научный портал Science Daily.

В эксперименте приняли участие 62 добровольца, половина из которых регулярно пила кофе (по три-пять чашек в день). На первом этапе любители кофе полностью отказались от него на две недели, после чего напиток постепенно возвращали — часть испытуемых получала обычный кофе, часть — декофеинизированный. На протяжении всего исследования участники проходили психологические тесты, вели дневники питания и сдавали биологические образцы для лабораторного анализа.

После возобновления употребления кофе в обеих группах зафиксировали улучшение эмоционального состояния. Участники сообщали о снижении уровня стресса, тревожности и депрессивных симптомов, а также об уменьшении импульсивности. При этом различия между видами напитка оказались существенными.

«Кофе без кофеина оказался связан с улучшением памяти и способности к обучению. Этот эффект может быть обусловлен полифенолами — биологически активными соединениями, сохраняющимися в кофейных зернах даже после декофеинизирующей обработки», — отмечают ученые.

В то же время кофеин, напротив, усиливал бодрость, концентрацию и дополнительно снижал уровень тревожности, а также ассоциировался с уменьшением воспалительных маркеров.

Отдельно исследователи проанализировали состав кишечной микробиоты. У людей, регулярно употребляющих кофе, было выявлено повышенное содержание бактерий Eggertella sp и Cryptobacterium curtum, участвующих в регуляции кислотного баланса и обмене желчных кислот. Также увеличивалась доля бактерий группы Firmicutes, ранее связывавшихся с более позитивным эмоциональным фоном у женщин.

Авторы подчеркивают, что кофе оказывает комплексное воздействие на организм, затрагивая как метаболические процессы, так и работу нервной системы через ось «кишечник — мозг». Однако для более точного понимания механизмов этих эффектов необходимы дополнительные исследования.

