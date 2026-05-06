Названа популярная ежедневная привычка, разрушающая кости пожилых женщин

Nutrients: высокое потребление кофе ухудшает состояние костей у пожилых женщин
Ученые из Австралии выяснили, что привычка регулярно пить чай может быть связана с более крепкими костями у пожилых женщин, тогда как чрезмерное потребление кофе, наоборот, — с ухудшением состояния костной ткани. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали данные почти 9,7 тыс. женщин старше 65 лет, участвовавших в крупном исследовании остеопороза. В течение примерно десяти лет участницы сообщали о своих привычках употребления чая и кофе, а ученые оценивали плотность их костной ткани.

Остеопороз — одно из самых распространенных заболеваний у женщин старше 50 лет. После менопаузы уровень эстрогена снижается, из-за чего кости становятся более хрупкими и возрастает риск переломов.

Авторы работы обнаружили, что женщины, регулярно пьющие чай, в среднем имели немного более высокую минеральную плотность костной ткани в области бедра по сравнению с теми, кто чай не пил. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с ожирением.

По мнению ученых, возможная причина — катехины, содержащиеся в чае. Эти вещества могут поддерживать работу клеток, отвечающих за формирование костной ткани.

«Даже небольшое улучшение плотности костей может означать снижение числа переломов на уровне популяции», — отметил эпидемиолог Энву Лю.

С кофе ситуация оказалась менее однозначной. Участницы, выпивавшие более пяти чашек кофе в день, чаще имели пониженную плотность костной ткани. Это согласуется с предыдущими исследованиями, показывающими, что кофеин может ухудшать усвоение кальция.

Кроме того, употребление кофе было связано со снижением плотности бедренной кости у женщин, которые также регулярно употребляли алкоголь. Авторы предполагают, что кофеин и алкоголь могут усиливать негативное влияние друг друга на костную ткань.

При этом ученые подчеркивают, что результаты не означают необходимости полностью отказываться от кофе.

«Наши результаты не говорят о том, что нужно бросить пить кофе или начать литрами пить чай. Но умеренное потребление чая может быть простым способом поддержать здоровье костей, а очень высокое потребление кофе, особенно в сочетании с алкоголем, может быть нежелательным», — пояснил Лю.

