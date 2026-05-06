Россиян предупредили о рисках использования общественного Wi-Fi

Специалист Горелкин: при использовании общественного Wi-Fi нельзя входить в банк
Во время использования общественного Wi-Fi важно не вводить свои личные данные, поскольку злоумышленники могут подключиться к интернету и отследить историю поиска в браузере. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

По его словам, пользователям не стоит заходить на страницы банков, а также сайты, где нужны персональные сведения при работе с браузером. Он добавил, что войти в приложения злоумышленникам было бы гораздо сложнее, поэтому использовать мессенджеры и социальные сети в формате приложений можно.

Горелкин также призвал заранее скачать мессенджеры и банковские приложения на телефон, чтобы безопасно использовать их при подключении к ближайшим точкам Wi-Fi.

Директор по информационной безопасности «Почты Mail» Анатолий Тутынин до этого говорил, что при использовании общественных сетей Wi-Fi пользователи подвергаются нескольким видам киберугроз. Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные.

Ранее киберполиция предложила россиянам пройти тест для проверки безопасности Wi-Fi.

 
