Врач предупредила об опасности раннего подъема для некоторых людей

Ранний подъем может навредить тем людям, которым легче работать и быть активными ближе к вечеру, такой режим может привести к недосыпу и рискам для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

«Истинных хронотипов, то есть жаворонков и сов, не так много: примерно от четверти до половины людей обладают именно биологическим хронотипом. Остальные — так называемые голуби, они могут подстроиться под любой режим. Совы с утра обычно просыпаются с трудом, долго раскачиваются и засиживаются вечером. В Москве при этом много мест работы, где есть свободный график или позднее начало, поэтому совам там проще. Но даже в таких условиях они часто склонны сильно не досыпать в будни», — отметила Завалко.

По ее словам, пик активности сов приходится на вторую половину дня, поэтому им может быть сложно завершать день. Врач добавила, что режим, когда люди не высыпаются в течение рабочей недели и отсыпаются по выходным, наносит вред здоровью. В частности, это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, набора веса, тревоги и депрессии. В связи с этим эксперт посоветовала соблюдать регулярный режим сна.

Профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов до этого объяснил «Газете.Ru», что при нарушениях сна снотворные средства (гипнотики) допустимы только на короткий срок — как правило, не более месяца. Если применять их дольше, то они могут нарушить структуру сна.

Ранее сомнолог объяснила, почему после дневного сна возникает чувство разбитости.

 
