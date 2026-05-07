Названы любимые фильмы о Великой Отечественной войне среди зумеров

«Патриот»: фильм о войне «...А зори здесь тихие» стал любимым у зумеров
Фильм Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие» стал самой любимой картиной о Великой Отечественной войне у зумеров (зрителей в возрасте 12–24 лет). Это следует из опроса, проведенного телеканалом «Патриот», с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Этот фильм набрал 19% голосов. На втором месте с результатом 12% оказался фильм «В бой идут одни «старики» Леонида Быкова, 11% набрал российский блокбастер «Т-34» Алексея Сидорова. Четвертую строчку (9%) получила военно-биографическая драма «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, пятую (8%) — фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.

«В опросе также приняли участие зрители старше 35 лет. Они оказались привержены классике: в рейтинг не вошел ни один современный фильм. Лидером среди этой категории зрителей стал фильм «В бой идут одни «старики» (22,6%), второе место – «Они сражались за Родину» (18,3%), третье – «…А зори здесь тихие» (16,9%)», — добавили в сообщении.

Актер Владимир Стеклов до этого признался, что ему нравятся многие фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Стеклов рассказал, что среди его любимых картин военных лет есть такие фильмы, как «На всю оставшуюся жизнь» Петра Фоменко и «Два бойца» Леонида Лукова.

Ранее сообщалось, что в России переснимут «Курьера» Шахназарова.

 
