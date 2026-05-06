В России переснимут «Курьера» Шахназарова

В России снимут современную адаптацию повести Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС.

Съемки приурочены к 40-летию оригинального одноименного фильма Шахназарова. Права на экранизацию повести режиссера приобрела компания «Кинотека». Картину планируют начать снимать в июне 2026-го.

В качестве режиссера выступит Илья Ермолов. Он работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Первокурсницы». Режиссер уточнил, что не планирует переснимать уже известный фильм. Он хочет найти новый подход в экранизации повести.

«Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — поделился Ермолов.

По словам представителей кинокомпании, современная адаптация покажет «новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня».

Сам Шахназаров посчитал правильным сделать картину в современных реалиях и поставить те же вопросы, что затрагиваются в оригинале. Режиссер отметил, что его фильм до сих пор актуален среди молодежи.

