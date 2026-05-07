Жителям Московского региона пообещали июльскую жару 7 мая

В Московском регионе в четверг, 7 мая, ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха в этот день может достигнуть +30°C. Об этом «Москве 24» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ближе к северу региона возможны небольшой дождь или даже гроза.

«В теплом секторе атлантического циклона – переменная облачность», — отметили в сообщении.

Днем температура будет находиться на уровне +25–28°C, что превышает нормальные значения июля, отметил Тишковец. К вечеру столбики термометра опустятся до +10–13°C.

Синоптик добавил, что подобные значения в мае превышают климатическую норму на 10 градусов, температура приблизится к рекордным +29,2°C, зафиксированную в Москве 7 мая 1967 года.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что с приближением предстоящих майских выходных в столичном регионе отмечается похолодание. Температура воздуха в ближайшее время продолжит опускаться, в праздники достигнув отметки ниже климатической нормы.

Ранее москвичам спрогнозировали «черемуховые холода».