Москвичам спрогнозировали «черемуховые холода»

В Москву в пятницу, 8 мая, придут легкие «черемуховые холода» без снега, заморозков и ветра, которые перетекут в умеренное майское тепло на следующей неделе. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг, 7 мая, ближе к северу региона возможны кратковременные дожди, дневная температура воздуха составит +25-28°C, вечерняя — +10-13°C. На юге Подмосковья температура в этот день может подняться до рекордной отметки – +30°C, что превышает климатическую норму мая на 10 градусов.

«Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий», — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в субботу, 9 мая, ожидается пасмурная и дождливая погода, за сутки прольется до 5–6 л воды на каждый квадратный метр. Температура воздуха ночью и утром составит не более +9°C, днем — +12°C, что соответствует апрельским показателям.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что с приближением предстоящих майских выходных в столичном регионе отмечается похолодание. Температура воздуха в ближайшее время продолжит опускаться, в праздники достигнув отметки ниже климатической нормы.

