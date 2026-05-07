Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Москвичам спрогнозировали «черемуховые холода»

Синоптик Тишковец: черемуховые холода придут в Москву 8 мая
Pixabay

В Москву в пятницу, 8 мая, придут легкие «черемуховые холода» без снега, заморозков и ветра, которые перетекут в умеренное майское тепло на следующей неделе. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг, 7 мая, ближе к северу региона возможны кратковременные дожди, дневная температура воздуха составит +25-28°C, вечерняя — +10-13°C. На юге Подмосковья температура в этот день может подняться до рекордной отметки – +30°C, что превышает климатическую норму мая на 10 градусов.

«Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий», — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в субботу, 9 мая, ожидается пасмурная и дождливая погода, за сутки прольется до 5–6 л воды на каждый квадратный метр. Температура воздуха ночью и утром составит не более +9°C, днем — +12°C, что соответствует апрельским показателям.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что с приближением предстоящих майских выходных в столичном регионе отмечается похолодание. Температура воздуха в ближайшее время продолжит опускаться, в праздники достигнув отметки ниже климатической нормы.

Ранее россиянам пообещали снег в начале лета.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!