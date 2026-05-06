В выходные Москву вновь накроет волной аномального холода

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве температура будет ниже нормы

С приближением предстоящих майских выходных в столичном регионе отмечается похолодание. Температура воздуха в ближайшее время продолжит опускаться, в праздники достигнув отметки ниже климатической нормы, сообщила в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 9 мая регион окажется между циклонами, на фоне чего установится неустойчивая, облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +9 градусов ночью и от +13 до +15 градусов днем, что немного ниже установленной на данный период климатической нормы.

«Такая же неустойчивая погода с дождями различной интенсивности ожидается и 10—11 мая, — добавила синоптик. — 10 мая температура будет в тех же пределах, что и днём ранее. 11 числа есть вероятность, что дневная температура повысится до +13...+18 градусов».

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в московском регионе температура на неделе превысит климатическую норму на 6 градусов. По ее словам, жаркая погода ожидается в среду, четверг и пятницу, однако аномальной жары ждать не стоит.

