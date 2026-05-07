Синоптик сообщил о «финале майской жары» в Москве

В Москве в четверг ожидаются дожди с грозой, град и до +27°C
«Финал майской жары» ожидается в Москве, в четверг будут идти кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +27°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптическая ситуация в столице 7 мая будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается с севера. В московском регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами, в отдельных районах возможен град, рассказал синоптик.

Температура воздуха в столице будет находиться в пределах +25…+27°C, в Московской области +24…+29°C. Этот день станет самым теплым с начала года, подчеркнул Леус.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 8 мая, прогнозируется до +17°C днем и дожди.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 мая в Москве ожидается дождливая и ветренная погода. По его словам, в этот день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Ранее россиянам посоветовали не жарить шашлык под дождем из-за вредных примесей в каплях.

 
