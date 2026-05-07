Россиянам посоветовали не жарить шашлык под дождем из-за вредных примесей в каплях

Врач Видякина: нельзя допускать контакта шашлыка с дождевой водой
Если за окном дождливая погода, то от жарки шашлыка лучше либо отказаться, либо жарить мясо там, где на него не попадет дождь, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке Ольга Видякина.

«В дождевой воде содержится много вредных примесей из атмосферы, болезнетворных микроорганизмов, и чем ближе к городу, тем такая вероятность выше. Поэтому по возможности контактировать с дождевой водой не стоит. Кроме того, это не лучшим образом может сказаться на вкусе блюда», — объяснила Видякина.

Могут возникнуть и другие проблемы при приготовлении мяса, например, жир из мяса вытапливается и капает на угли, затем он дымится и окисляется с образованием летучих соединений — ароматических углеводородов, бензапиренов, оседающих на поверхности мяса и являющихся канцерогенами.

«Уменьшить все эти отрицательные влияния можно различными способами: выбирать мясо менее жирных сортов, часто переворачивать его в процессе приготовления, жарить не на открытом огне, а на красных углях», — пояснила Видякина.

Ранее врачи предупреждали о рисках переедания шашлыка и неправильных методов его приготовления.

 
