Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Японии, возможно, зафиксировали второе летальное нападение медведя за этот новый год

Киодо: жертвой нападения медведя в Японии стал еще один человек
JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

Предположительно, жертвой нападения медведя на севере японского острова Хонсю стал еще один человек. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на полицию префектуры Ямагата.

В публикации отмечается, что тело мужчины с ранами на голове и руках обнаружили в горах префектуры. Неподалеку от места инцидента был замечен медведь, которого уничтожили.

По данным агентства, если установят, что животное было замешано в нападении на мужчину, то это станет вторым случаем нападения на человека за этот финансовый год (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 года). Первый произошел в апреле в префектуре Иватэ, на севере острова Хонсю.

4 мая сообщалось, что в японском городе Тояма, расположенном в 300 км от Токио, на женщину прямо на улице напал медведь. Инцидент произошел в вечернее время, когда 40-летняя японка выгуливала свою собаку. Женщину доставили в больницу, ее жизнь находится вне опасности.

Ранее в Японии отменили премьеру фильма о медведях из-за участившихся нападений на людей.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!