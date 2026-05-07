В Японии, возможно, зафиксировали второе летальное нападение медведя за этот новый год

Киодо: жертвой нападения медведя в Японии стал еще один человек

Предположительно, жертвой нападения медведя на севере японского острова Хонсю стал еще один человек. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на полицию префектуры Ямагата.

В публикации отмечается, что тело мужчины с ранами на голове и руках обнаружили в горах префектуры. Неподалеку от места инцидента был замечен медведь, которого уничтожили.

По данным агентства, если установят, что животное было замешано в нападении на мужчину, то это станет вторым случаем нападения на человека за этот финансовый год (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 года). Первый произошел в апреле в префектуре Иватэ, на севере острова Хонсю.

4 мая сообщалось, что в японском городе Тояма, расположенном в 300 км от Токио, на женщину прямо на улице напал медведь. Инцидент произошел в вечернее время, когда 40-летняя японка выгуливала свою собаку. Женщину доставили в больницу, ее жизнь находится вне опасности.

Ранее в Японии отменили премьеру фильма о медведях из-за участившихся нападений на людей.