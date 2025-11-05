На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония направила войска для борьбы с медведями

Власти Японии направили войска для отлова медведей на фоне роста нападений
true
true
true
close
Josiah_S/Shutterstock/FOTODOM

Власти Японии направили военных для борьбы с нападениями медведей в ряде префектур. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным журналистов, Силы самообороны Японии начали операцию в городе Казуно. В рамках задачи военные помогут транспортировать, устанавливать и проверять ловушки для ловли медведей. При этом отстрелом животных займутся обученные охотники, следует из материала.

«Горожане чувствуют опасность каждый день. <...> Это повлияло на образ жизни людей, вынудив их перестать выходить из дома или отменять мероприятия», — сказал мэр Казуно Синдзи Сасамото после встречи с военными.

По информации министерства охраны окружающей среды Японии, с апреля по всей стране произошло более 100 нападений медведей.

В октябре в японском городе Нумата на острове Хонсю взрослый медведь длиной около 1,4 метра зашел в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Хищник покинул магазин до прибытия экстренных служб.

Ранее в Японии отменили премьеру фильма о медведях из-за участившихся нападений на людей.

