В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта

В Самаре объявлена ракетная опасность, приостановлен общественный транспорт
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта, сообщил во «ВКонтакте» глава города Иван Носков.

Чиновник уточнил, что метро работает. Туда могут свободно войти горожане, чтобы укрыться. Градоначальник призвал людей не паниковать и доверять официальным источникам информации.

«Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену», — добавил Носков.

За час до этого он написал о ракетной опасности в городе.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения БПЛА.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.

 
