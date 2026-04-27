Назван неочевидный фактор риска деменции после 60 лет

Ученые из Швеции и Италии выяснили, что железодефицитная анемия может существенно повышать риск развития деменции у людей в возрасте 60 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек старше 60 лет, у которых на момент начала наблюдений не было признаков деменции. Ученые измерили уровень гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в крови, — и следили за состоянием участников в среднем около девяти лет.

За время наблюдения деменция развилась у 362 человек. Анализ показал, что у участников с железодефицитной анемией риск этого заболевания был на 66% выше по сравнению с теми, у кого уровень гемоглобина оставался в норме.

Кроме того, у людей с анемией чаще выявлялись биомаркеры, связанные с нейродегенеративными процессами, включая болезнь Альцгеймера. Особенно высокий риск наблюдался у тех, у кого анемия сочеталась с повышенными уровнями белков p-tau217, NfL и GFAP — показателей повреждения нервных клеток.

Исследователи предполагают, что ключевую роль играет недостаток кислорода: при анемии мозг может получать его в меньшем объеме, что со временем способствует повреждению нейронов и ускоряет развитие когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают, что анемия — потенциально контролируемый фактор риска. Это означает, что своевременная диагностика и лечение могут не только улучшить общее состояние здоровья, но и снизить вероятность развития деменции в пожилом возрасте.

