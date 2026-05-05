Приготовление еды дома снижает риск деменции у пожилых людей на 30%

Японские ученые выяснили, что пожилые люди, которые готовят дома хотя бы раз в неделю, на 30% реже сталкиваются с деменцией по сравнению с теми, кто делает это реже, пишет Good News Network.

Исследователи наблюдали за 10978 участниками старше 65 лет в течение шести лет. Половину выборки составили женщины, 20% были старше 80 лет, треть имели менее девять лет образования, 40% зарабатывали менее $12500 в год.

Участников опросили о частоте приготовления еды дома и оценили их кулинарные навыки по семи пунктам — от умения чистить овощи до приготовления рагу. Около половины респондентов готовили минимум пять раз в неделю.

Результаты показали: готовка хотя бы раз в неделю связана со снижением риска деменции на 23% у мужчин и на практически на 30% у женщин.

Авторы работы подчеркивают, что приготовление пищи — это не только физическая активность, но и когнитивная стимуляция.

